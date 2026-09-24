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ESTE VIERNES 25

Este viernes se realiza la Marcha de la Diversidad, y la Intendencia anunció cambios y cortes en el tránsito

La Marcha de la Diversidad comienza con una concentración en plaza Cagancha desde las 17:30. La movilización irá por 18 de Julio y bajará por avenida del Libertador hacia la plaza 1 de Mayo.

Marcha de la Diversidad 2025. Foto: FocoUy.

Marcha de la Diversidad 2025. Foto: FocoUy.

La Marcha de la Diversidad se realiza este viernes 25 de setiembre, con un recorrido que dará inicio a las 19 horas, e irá desde la plaza Cagancha hasta la plaza 1º de Mayo, atrás del Palacio Legislativo.

Por esta razón la Intendencia de Montevideo anunció una serie de modificaciones en el tránsito y el transporte capitalino, que comienzan en la noche de este jueves 24.

Desde la hora 22 no se podrá estacionar ni habrá circulación vehicular en la circunvalación de la plaza Cagancha, hasta la hora 20 del día del viernes. Esto se debe al estacionamiento de los tradicionales camiones que forman parte de la movilización.

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El viernes, a medida que aumente la afluencia de personas al lugar, se prevé que se corte la circulación a las 17:30 por 18 de Julio a la altura de la plaza Cagancha.

Desvíos de tránsito

Hacia la Ciudad Vieja: por las calles Cerro Largo, Uruguay, Colonia y 18 de Julio.

Salida de Ciudad Vieja: Galicia, Paysandú, Mercedes y 18 de Julio.

Quienes ingresan por Agraciada, San Martín, Marcelino Sosa y Gral. Flores, al llegar al Palacio Legislativo desvían por Colombia hacia Rondeau y Paraguay y conectan con Libertador hacia Río Negro.

Hacia el norte circulando por Yaguarón, Minas, Daniel Fernández Crespo circulación habilitada hasta Hocquart y por este hacia Bacigalupi. Yaguarón desde el Palacio hasta Lima es doble sentido de circulación. De Lima hacia 18 de Julio es un solo sentido.

Hacia el sur: Yaguarón y cruce de 18 de Julio.

Hacia el norte, quienes circulan por Ejido, toman Miguelete - Hermano Damasceno - Yaguarón.

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