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MOVILIZACIÓN FRENTE A TORRE EJECUTIVA

Mar libre de petroleras presentó 60 mil firmas en contra de prospección sísmica

"Actualmente el Tribunal de Apelaciones nos dio el visto bueno para que la Justicia revise los contratos que firmó Ancap con estas empresas petroleras", señalan.

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La organización Mar libre de petroleras presentó un total de 60 mil firmas en contra de la prospección sísmica en el país.

El objetivo es "generar conciencia y presión social de lo que la gente está diciendo en las calles", dijo Déborah Díaz, de la organización.

"Actualmente el Tribunal de Apelaciones nos dio el visto bueno para que la Justicia revise los contratos que firmó Ancap con estas empresas petroleras, que en su momento, más o menos en febrero, marzo, había dicho un juez que no era competente, entonces ahora se reactivó el tema y vamos a apostar y tenemos bastante esperanza porque eso sea encaminado", señaló.

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