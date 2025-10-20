MAPFRE, la mayor multinacional aseguradora en Latinoamérica

MAPFRE es el principal grupo asegurador multinacional que opera en Latinoamérica, con 10.932 millones de dólares en primas, 133 millones más que el año anterior, y una cuota de mercado del 5,1%. Es una de las conclusiones del Ranking de grupos aseguradores América Latina 2024 de MAPFRE Economics, el Servicio de Estudios de MAPFRE. Esta clasificación está encabezada por la mayor aseguradora brasileña, Bradesco, que concentra su operación exclusivamente en ese país, seguida de MAPFRE, que mejora una posición respecto a 2023.

MAPFRE muestra una especial fortaleza en el ramo de No Vida, que lidera con unas primas de 7.333 millones de dólares y una cuota del mercado del 6%.

Con 10.932 millones de dólares en primas y una cuota de mercado del 5,1% en 2024, MAPFRE es un año más el mayor grupo multinacional del ranking de grupos aseguradores en América Latina.

El conjunto del sector asegurador latinoamericano ingresó un volumen de primas de 215.131 millones de dólares, un 5,8% más que en 2023. Es un crecimiento más moderado que el del pasado año, donde el avance del negocio fue del 17,1%. El desempeño del sector, apunta el informe, estuvo condicionado por entornos macroeconómicos y cambiarios dispares. Los mayores impulsos fueron la expansión de los mercados de México, Brasil, Chile y República Dominicana, y por ramos fue proporcionalmente mayor el avance en Vida.

El negocio de seguros en Brasil creció un 4,6% en 2024, pero concentra cerca de un tercio del total regional, ligeramente menos que el año anterior por el dinamismo de otros mercados. Las primas registradas en México registraron un incremento del 12,8%, y las de República Dominicana, un 10,6%.

Acotando a las 25 mayores aseguradoras en la región, que concentran el 62,7% del mercado, las primas aumentaron un 6,4%, hasta los 134.845 millones de dólares. Ya en el top 10 de aseguradoras en la región, con una cuota de mercado del 37,4%, el volumen de primas se incrementó un 5,2%, hasta los 80.563 millones de dólares.

Por ramos, mostró un mejor comportamiento el segmento de Vida, con un crecimiento del 8,7% y un volumen de 93.480 millones de dólares, mientras que el ramo de No Vida se expandió un 3,7%, hasta los 121.651 millones de dólares.

En el ramo de No Vida, MAPFRE mantiene su distancia en el liderazgo de la región, con una cuota de mercado del 6%, pese a la ligera caída (-3,1%) en las primas, hasta los 7.333 millones de dólares. Se sitúan a continuación la alemana Talanx, que ostenta una cuota de mercado del 4%, y la suiza Zurich, el tercer operador con una cuota del 3,7%. En el ramo de Vida, MAPFRE se mantiene en la octava posición del ranking, tras aumentar sus primas un 11,3%, hasta los 3.599 millones de dólares.

Por último, el informe de MAPFRE Economics ha analizado los niveles de concentración de la industria aseguradora en América Latina, que muestran “una clara tendencia descendente de medio plazo”. Esta tendencia confirma que el sector mantiene en la región un elevado nivel de competencia, “sin duda un factor que estimula su sano crecimiento y desarrollo”.

Puedes leer el informe completo a continuación.