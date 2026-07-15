La Certificación Digital IAB Uruguay abre una nueva convocatoria para seguir impulsando la profesionalización de la industria

En un ecosistema digital que evoluciona de manera constante, la actualización de conocimientos se ha convertido en un diferencial para profesionales y organizaciones. Con ese objetivo, IAB Uruguay abre una nueva convocatoria para rendir el Certificado Digital IAB Uruguay , una evaluación que acredita conocimientos en publicidad y marketing digital y que se ha consolidado como uno de los principales estándares de validación profesional de la industria.

La próxima instancia de examen presencial se realizará el 20 de agosto en la Universidad de Montevideo , y estará dirigida a profesionales, agencias, medios, anunciantes y empresas que buscan fortalecer sus capacidades y validar los conocimientos de sus equipos.

La certificación permite acreditar competencias de forma objetiva, independientemente del rol o la trayectoria profesional, promoviendo un estándar común de conocimientos para toda la industria digital.

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«Desde IAB Uruguay impulsamos esta certificación para establecer un estándar de excelencia en la industria digital. Más que una acreditación, es una validación integral de conocimientos estratégicos en marketing digital que permite a profesionales y agencias demostrar, su expertise y capacidad para liderar en un entorno cada vez más competitivo. Obtener esta certificación es contar con el respaldo de la organización referente de la industria y diferenciarse con una credencial reconocida por el mercado" », señaló Mercedes Marziotte, Presidenta de IAB Uruguay.

Una herramienta también pensada para las empresas

Además de representar una oportunidad para el desarrollo individual, la Certificación Digital IAB se ha convertido en una herramienta estratégica para las organizaciones.

Contar con equipos certificados permite elevar el estándar profesional, validar capacidades, generar mayor confianza en clientes y fortalecer el posicionamiento de las empresas dentro del ecosistema digital.

Como reconocimiento a ese compromiso, las organizaciones que cuenten con cinco o más colaboradores aprobados podrán obtener el sello Empresa Certificada IAB Uruguay, que incluye un certificado institucional, el uso del sello en sus comunicaciones y la incorporación al directorio oficial de empresas certificadas de IAB Uruguay.

Un examen desarrollado por referentes de la industria

El contenido de la certificación fue desarrollado por el Comité Académico de IAB Uruguay, integrado por referentes del ecosistema digital que aportan su experiencia desde la academia, las agencias, las marcas y las empresas. El comité está conformado por Natalia Moris, Decana de la Universidad de Montevideo; Lil Larroque, Business Intelligence Sr. Director & Partner en WILD FI; Mercedes Marziotte, fundadora de IMÁN Digital y presidenta de IAB Uruguay; y Boris Goldenberg, Jefe de Digital Sales en Grupo Santander y de Marketing en Creditel y Crédito de la Casa.

Gracias a este trabajo colaborativo, la evaluación refleja los conocimientos y competencias que hoy demanda el mercado, garantizando una certificación actualizada, relevante y alineada con las mejores prácticas de la industria.

Las temáticas evaluadas abarcan los principales conceptos de publicidad y marketing digital y cuentan con una guía oficial de estudio para acompañar la preparación de los participantes.

«Hoy más que nunca, el conocimiento y su aplicación estratégica es el principal activo de los profesionales digitales. La Certificación IAB nace para acompañar ese crecimiento, validando capacidades en los profesionales y otorgando herramientas confiables al mercado empleador, contribuyendo a construir un ecosistema más sólido, confiable y preparado para los desafíos que se nos presentan cada día.», expresó Natalia Moris, Decana de la Universidad de Montevideo e integrante del Comité Académico de IAB Uruguay.

Una certificación con respaldo para el desarrollo profesional

El examen se realiza de manera presencial y consta de 60 preguntas de opción múltiple, requiriendo un 70 % de respuestas correctas para su aprobación.

Además, quienes no alcancen el puntaje necesario podrán acceder a una segunda instancia de evaluación sin costo adicional, una semana después de la fecha original.

Al aprobar, cada participante recibirá su diploma digital, podrá incorporar la certificación a LinkedIn y otras redes profesionales y, si así lo autoriza, formará parte del listado oficial de profesionales certificados publicado por IAB Uruguay.

Las inscripciones para la próxima edición ya se encuentran abiertas.