Manos Veneguayas crea base de datos para colaborar con damnificados del terremoto en Venezuela

Venezolanos en Uruguay se encuentran conmocionados por la tragedia ocurrida en las últimas horas en la que dos terremotos causaron casi 200 muertos y miles de desaparecidos en Venezuela.

La organización Manos Veneguayas trabaja para ubicar a las organizaciones que están en ese país para poder colaborar desde el exterior, sobre todo para conocer las necesidades.

La integrante de Manos Veneguayas, Vanessa Sarmiento, dijo a Subrayado que la situación es terrible y que todo el mundo está conmocionado. "Nosotros, venezolanos en Uruguay, y también con todas nuestras familias y conocidos en Venezuela, estamos en una situación constante de angustia porque esto es una situación que no se había vivido desde hace muchos años. El último terremoto en Venezuela ocurrió en el año 67", contó.

Y agregó: "Desde lejos vuelve mucho más difícil y nos sentimos con las manos atadas de no poder hacer algo por lo que está pasando. Sentimos como que pasó algo en nuestra casa y no sabemos cómo ayudar y reaccionar".

Los interesados en colaborar pueden comunicarse vía Instagram en manos.veneguayas

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Por su parte, desde Cruz Roja llevan adelante el programa de restablecimiento de contacto familiar. El mismo recibe comunicación de personas y familiares que no están pudiendo conectarse con sus allegados en Venezuela.

La coordinadora de Gestión de Riesgos, Paula Vairoletti, dijo que mediante una red de vínculos se conectan con la Cruz Roja venezolana para que puedan hacer la búsqueda de esas personas y recibir un mensaje sano y salvo, que confirma que la persona está bien.

Los interesados en comunicarse pueden hacerlo a: [email protected] o al 099 531 161.