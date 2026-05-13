Maniobra de RCP de Diego le salvó la vida a Sofía mientras trabajaban: "Voy a estar eternamente agradecida con él"

En el marco del Día Nacional de la Reanimación Cardíaca y de las actividades que se realizan durante toda la semana, se destacan acciones que explican la importancia del buen uso de un desfibrilador y las maniobras de reanimación.

En relación a este tema, el 15 de enero del año pasado, Sofía con 23 años estaba trabajando, cuando Diego su compañero, se dio cuenta que algo le estaba pasando; había entrado en paro cardiorrespiratorio y gracias al accionar de Diego hoy está con vida.

"Me cambió la vida completamente (...) estuve casi 15 días internada, en volver a las funciones, había cosas que no me acordaba, por suerte ahora este año pude retomar todo, volví a la facultad", expresó Sofía Bert a Subrayado.

Además dijo que no tiene mucho recuerdo de lo que le pasó. "Llego de Brasil el martes y es mi último recuerdo hasta cuando salgo del CTI el 18 y primer recuerdo es el 19-20 de enero y esto pasó el 15", relató.

Sofía comentó que estaba trabajando con Diego y en determinado momento él le habla y al no responderle se acercó. "De repente no me contesta, fue un segundo, (...) me parecía que se había dormido o que estaba estirando el cuello (...) me parecía que se estaba desmayando", contó Diego Molinelli.

En ese momento entró otra persona y él pidió ayuda y salió a buscar el cardiodesfibrilador. "Gladimir Melo tuvo la lucidez de decir te hago una videollamada, entonces yo le iba contando y él iba viendo; ahí empecé a hacer el RCP, no lo tenía practicado, pero lo tenía de ver", relató.

Y agregó: "Yo creo que esto lo tendría que saber mucha gente, tiene que ser casi obligatorio en el liceo y para mí sí o sí tiene que ser obligatorio con la libreta de conducir".

Sofía destacó la actitud de Diego y su fuerza para hacer la reanimación hasta que llegó la ambulancia. Por su parte, Diego dijo que hasta que no la vio bien no podía cerrar el círculo.

"Voy a estar eternamente agradecida con él, eso nos unió bastante", manifestó.

reanimacion cardiaca dos

Por su parte, el médico que colaboró en la reanimación, explicó que entre unas 3.000 a 4.000 muertes súbitas ocurren por año en Uruguay.

"Cada 10 minutos está falleciendo alguien que potencialmente puede ser salvable. Del 100% de las muertes súbitas, el 90% pueden ser prevenibles o sea que haciendo estudios cardiovasculares podemos salvarlas", dijo el médico especialista en cardiología en el deporte.