Manini se desdijo sobre apoyar a un nuevo gobierno del FA

“Nosotros vamos a apoyar al gobierno que sea en busca de las soluciones a los grandes temas del país. No vamos a ser parte del problema, vamos a ser parte de la solución”, dijo el general retirado en la entrevista (ver video arriba).

“Creo que llegó una época en ver la conducción política en clave de patriotismo, pensando en el futuro del país a largo plazo y no pensando en la chacrita propia. Se terminan las mezquindades o no vamos a salir de la situación”, agregó el ex comandante del Ejército.

Consultado acerca de si esa misma postura la tendría con un gobierno del Frente Amplio, Manini respondió: “Primero va a tener que ejecutar medidas de combate a la corrupción, de auditorías en todas las reparticiones del Estado, de llevar ante la Justicia a los responsables del mal manejo del dinero en estos últimos años. Esa sería la condición imprescindible para cualquier tipo de apoyo”.

Más tarde, de gira por el interior, Manini publicó un video en las redes sociales en el que asegura que sus dichos fueron "tergiversados". Allí, en el video, dijo que él y su partido están "por el cambio" y advirtió a sus seguidores que en los últimos días de campaña habrá nuevos "ataques" a su candidatura.

DESMENTIDO MANINI

APOYO O NO

Mucho se habla por estos días, cuando falta poco más de una semana para las elecciones nacionales, de la posibilidad o conveniencia de incluir a Cabildo Abierto en un eventual gobierno de los partidos que hoy integran la oposición.

El candidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou dijo de forma explícita que el partido que lidera el general retirado Guido Manini Ríos será su socio en el futuro gobierno si gana la Presidencia.

En tanto, el ex presidente colorado Julio María Snanguinetti dijo que antes de incluir a Cabildo Abierto en una coalición de gobierno se debe aclarar con Manini Ríos la posición democrática del partido. Esto por los comentarios que hizo el candidato a vice de Cabildo Abierto, el escribano Guillermo Domenech, cuando advirtió que ningún fiscal iba a meter preso a Manini porque sus seguidores lo iban a impedir.

Por su parte, el candidato del Partido Colorado Ernesto Talvi fue consultado sobre las declaraciones de Domenech y cómo afecta esto la posible coalición con Cabildo Abierto. Talvi aseguró que ahí hay un problema a resolver.