Manini Ríos presentará a Orsi seis propuestas que pretende incluir en la Rendición; algunas con cambios impositivos

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, presentará al presidente Yamandú Orsi seis propuestas, algunas con cambios impositivos, que pretende sean incluidos en el proyecto de Rendición de Cuentas que está a estudio de los diputados. El gobierno necesita dos votos por fuera del Frente Amplio para lograr la aprobación del proyecto.

En compañía de Silvana Pérez Bonavita, Manini Ríos detalló las propuestas. Empezó por proponer 15 millones de dólares adicionales a los 30 millones que establece el proyecto para las transferencias a la primera infancia a cambio de un seguimiento de estado del menor; la reducción de un 1% anual de “dependientes del Estado” hasta alcanzar el 10% con excepciones; la realización de talleres de oficios para privados de libertad; campaña de bien publico para educar y prevenir en consumo de cannabis; incrementar en 20 millones de dólares anuales para escrituraciones y el comienzo de obras en cooperativas de vivienda sorteadas; y retirar del proyecto el artículo que establece la reasignación de partidas de funcionamiento de las Fuerzas Armadas.

Para respaldar estos puntos, propone instalar un gravamen temporal a los bancos comerciales y las administradoras de crédito, la revisación de los gastos tributarios, y el uso de recursos provenientes de la regulación juego online.

"Nosotros no queremos trazar líneas rojas ni dinamitar puentes de diálogo, simplemente, pretendemos que haya una flexibilización en la propuesta de Rendición de Cuentas y que estas propuestas sean consideradas. En base a la respuesta que tengamos, serán después nuestras decisiones a nivel de nuestra mesa política", indicó.