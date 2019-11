Manini Ríos se reunió con Lacalle Pou y aseguró que no será ministro, solo senador

La reunión fue el inicio de una nueva ronda de contactos con los socios de la coalición en la que se comienza a delinear la integración del gobierno del líder nacionalista.

Aún falta la confirmación oficial de la Corte Electoral, pero los números indican que la victoria de Lacalle Pou es prácticamente un hecho y en los próximos días sería proclamado presidente electo de la República.

En los últimos días se manejó la posibilidad de que Lacalle Pou le ofrezca a Cabildo Abierto el Ministerio de Salud y el de Vivienda.

Tras la reunión, Manini aseguró a la prensa que no hablaron de Ministerios en particular. Además dijo que en su caso no quiere ser ministro y que asumirá la banca en el Senado para la que fue electo.

"No voy a ser ministro, me eligieron senador y voy a ser senador", respondió.

La idea del presidente electo es conformar su gabinete de ministros con los líderes o representantes de los partidos políticos socios de la coalición.

El anuncio del gabinete se hará en conjunto, todos a la vez, en dos semanas, según adelantó Lacalle Pou el domingo.

Este miércoles Lacalle Pou recibirá al ex candidato colorado Ernesto Talvi y al senador electo y ex presidente Julio María Sanguinetti.

Luego serán las reuniones con Pablo Mieres (Partido Independiente) y Edgardo Novick (Partido de la Gente).

EL VIDEO

Manini aseguró que en la reunión con Lacalle Pou no se habló del video que el general retirado grabó el jueves pasado y en el que se dirige a los integrantes de las Fuerzas Armadas para pedirles que voten por el candidato del Partido Nacional.

Consultado sobre el video que grabó el ex militar Carlos Techera, en el que amenaza de muerte al presidente Tabaré Vázquez y a Daniel Martínez, Manini respondió: "La verdad que no lo conocí nunca a Techera, no me consta que sea militar retirado y si cometió un delito que lo pague como corresponde".