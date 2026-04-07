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eran cuatro

Robo piraña en perfumería de Malvín: delincuentes fueron directo a los perfumes ocultos

Se presume que los delincuentes ya habían estado en el local porque la góndola de los perfumes estaba oculta pero fueron directo hacia allí.

El robo piraña a la perfumería fue en la noche del lunes.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Perfumería en Malvín, robo piraña.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Perfumería en Malvín, robo piraña.

Cuatro delincuentes en dos motos llegaron a una perfumería ubicada en Orinoco y Michigan, en Malvín, sobre las 20:30 del lunes. Tres de ellos ingresaron al local con cascos y guantes y, sin decir una palabra, fueron directamente hacia la góndola de perfumes.

La góndola donde estaban los productos no es visible, por lo que se presume que los autores ya habían estado en el lugar para observar el local, supo Subrayado.

Tras el robo piraña, los delincuentes escaparon en las motos y hasta el momento no se determinó cuántos perfumes se llevaron. No hubo daños ni personas lesionadas.

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