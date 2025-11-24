RECIBÍ EL NEWSLETTER
PERMANECE EN REPOSO

Manini Ríos se fracturó dos costillas al caer de un caballo en su campo en Artigas

El cabildante, que estaba solo al momento del accidente, perdió el control del animal y cayó al piso mientras estaba arreando ganado en montes del río Cuareim.

El accidente ocurrió el miércoles, cuando el exsenador recorría los montes del río Cuareim, en el departamento de Artigas, en un campo que es de su propiedad.

Según relatan los medios locales, el cabildante, que estaba solo al momento del accidente, perdió el control del animal y cayó al piso mientras estaba arreando ganado.

Como consecuencia, Manini Ríos sufrió la fractura de dos costillas y desde hace algunos días permanece en reposo, a la espera de nuevos estudios.

Fue evaluado por médicos de manera inmediata y no constataron otras lesiones, por lo que recibió el alta y fue enviado a su domicilio. Ahora, deberá esperar a que las fisuras suelden para retomar su actividad habitual.

