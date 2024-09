Manini Ríos propone un acuerdo nacional para reducir el gasto público y la deuda externa

Abogó por generar las condiciones para que las familias puedan permanecer en los predios rurales y que no sean “expulsadas”. Mencionó el proyecto de ley forestal que buscaba “evitar que las mejores tierras del país terminen siendo plantadas de eucaliptus y se produzca esa expulsión del pequeño productor”. “Nunca fuimos contra el sector forestal, no es ese el problema. El problema es que no avance sobre las mejores tierras del país”, indicó Manini Ríos y habló de presiones para lograr el veto presidencial al proyecto.