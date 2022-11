Manini Ríos acusó al FA de "hipocresía y cinismo", y a la Justicia de "bochornosa"

“Los que durante décadas cantaban al son de (Daniel) Viglietti ‘a desalambrar’ y en sus 15 años alambraron para las multinacionales las extensiones más grandes de tierra. Los que durante décadas se llenaron la boca contra la banca internacional y el no pago de la deuda externa, y fuera el FMI y tantas cosas más, y qué hicieron en sus 15 años, como nunca entregaron a la banca internacional el sistema financiero uruguayo. Bancarizaron obligatoriamente a los uruguayos, aprobaron una ley que autoriza intereses de casi el 200% cuando la inflación no llega al 10% anual. Eso es hipocresía, es cinismo”, apuntó Manini.

“Hay que desenmascararlos, hay que sacarles la careta. El pueblo uruguayo tiene que tener bien claro que les mintieron desde que se crearon, más les mintieron desde el gobierno y más le mienten ahora”, agregó.

JUSTICIA “BOCHORNOSA”

En otro momento de su discurso ante militantes de Cabildo Abierto, Manini apuntó contra lo que considera una etapa “bochornosa” de la Justicia uruguaya por el procesamiento de militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura (1973-1985).

“Un día dijimos que la historia reciente se estaba contando con hemiplejia, que acá faltaba una buena parte de la historia reciente que nadie la cuenta, que está prohibido contarla. Cabildo lo dice con todas las letras, no estamos midiendo lo correcto políticamente, decimos las cosas como son. Y dijimos una y otra vez que esta etapa de la Justicia uruguaya, cuando en las futuras décadas se estudie, va a ser la etapa más bochornosa de la historia de la Justicia uruguaya. La etapa en la que no se respetaron los principios del derecho, la etapa en la que la Justicia se prestó para una vil venganza y no para hacer Justicia”, dijo el senador y ex comandante en jefe del Ejército.

IDEOLOGÍA DE GÉNERO.

Manini también cuestionó la llamada ideología de género y reiteró un planteo que días atrás hizo en el Senado, donde acusó a maestras y maestros de “inducir a niños a adoptar conductas propias del sexo opuesto”.

“Por más que aparezcan voces con aire doctoral a decir que no existe, que es un invento, sabemos que es real. Sabemos perfectamente que en las escuelas están tratando de presionar, de influir a niños de seis, siete años. ¿Habrá perversidad mayor que esa?”, dijo el senador de Cabildo Abierto.

“MOLESTAMOS A TODOS”

Manini había comenzado su discurso recordando la fundación de Cabildo Abierto y dijo que su partido político molesta a todos. “Nosotros no molestamos a la autodenominada izquierda, nosotros molestamos a todo el espectro político”, aseguró.