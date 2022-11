Manini apuntó a maestros que "inducen a niños a adoptar conductas propias del sexo opuesto"

“De esta forma, estos docentes militantes de la ideología de género van generando en los niños una confusión identitaria, que de no haber una fuerte presencia familiar que la neutralice, y lamentablemente sabemos que en muchos casos la presencia familiar brilla por su ausencia, terminará afectando su psiquis, provocando trastornos que muchas veces terminan destruyendo a la persona como tal”, agregó el general retirado y ex comandante del Ejército.

“Y no estamos hablando de opciones sexuales que aceptamos y respetamos como parte de la libertad inherente al ser humano, tampoco estamos hablando de la educación en la no discriminación a los diversos colectivos que componen nuestra sociedad, no se trata de eso. Acá lo que hay es una clara violación a la laicidad mediante la inducción a los niños a desarrollar conductas que con el tiempo afectarán su relación, llevándolos por carriles que, de no haber existido ese tipo de estímulos a su temprana edad, hubiera sido diferentes”, apuntó.

“Acá lo que hay es una presión para que el niño asuma una opción sexual diferente, y se lo hace en una etapa de la vida en la que el niño no puede discernir lo que realmente le conviene o prefiere. Y lo que es peor, se lo hace a espaldas de su familia, que generalmente es ajena a lo que ocurre puertas adentro de una institución de enseñanza, violándose así lo establecido en la Constitución de la República en cuanto a la responsabilidad familiar en la educación de los hijos. Y todo esto en aras de la aplicación de una ideología que forma parte de una agenda cultural y política y que como toda ideología constituye un conjunto de ideas utilizadas con la finalidad de la movilización política”, agregó Manini.