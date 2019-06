Manini Ríos acusa "intencionalidad política" en su citación a declarar en Fiscalía

El ex comandante del Ejército fue citado por las confesiones que hizo el ex militar José Gavazzo en el Tribunal de Honor el año pasado y que no fueron denunciadas ante la Justicia por Manini Ríos.

“Quedó bien claro que tanto los Tribunales de Honor como yo hicimos exactamente lo que teníamos que hacer”, reivindicó el ex general, al insistir en que informó al mando superior (ministro de Defensa) de la confesión de Gavazzo, quien reconoció haber tirado al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro en marzo de 1973.

Gomensoro había sido detenido y asesinado antes del golpe de Estado de junio de 1973 y fue Gavazzo quien se deshizo del cuerpo.

Sobre la citación de la Fiscalía pocos días antes de las elecciones, Manini Ríos apuntó: “A mi se me cita cuatro días antes de una elecciones internas, en un proceso que lleva varios meses y que podría haber sido en cualquier otro momento la citación, lo cual demuestra la clara intencionalidad política de este circo mediático que han armado desde hace dos meses”.