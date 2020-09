Manini: "hay familiares que siguen prisioneros del odio que los ha movido toda la vida"

En una entrevista con “Mejor Dicho”, programa que realizan estudiantes de último año de Comunicación de la Universidad Católica, le preguntaron a Manini qué piensa de lo que dicen familiares de desaparecidos acerca de que “Cabildo Abierto levanta las mismas banderas que cuando se dio en el golpe de 1973”.

Esta fue la respuesta del actual senador y líder de Cabildo Abierto: “Toda su vida han vivido buscando un enemigo y ahora el único que dice algunas cosas como son es Cabildo Abierto, y bueno, como soy el único que lo dice, familiares que siguen prisioneros de ese odio que los ha movida toda la vida hoy ven en Cabildo Abierto a su enemigo que tienen que fabricar porque sino no tienen razón de existir, si no hay un enemigo presente”.

Y agregó: “Pareciera que simplemente lo que quieren es seguir en esa lucha permanente. Los mantiene vigentes, con protagonismo. No digo que sea así, sino que pareciera por la forma en la que actúan”.

Consultado acerca de si cree que necesario encontrar los restos de los desaparecidos durante la dictadura (1973-1985), el ex comandante del Ejército respondió: “Sería buenísimo y sería importantísimo. Colaboraría muchísimo en cerrar ese capítulo tan doloroso”.

“¿Y qué falta para eso? ¿Voluntad política?”, le preguntan. Y responde: “¿Quién sabe dónde están? ¿Alguien sabe? ¿Vos sabes quién sabe? Acá hubo un informe oficial en el gobierno de Vázquez que dice que los cuerpos estaban en tal lado, se desenterraron y se tiraron al Río de la Plata”.

“Si eso fuera cierto, ¿están en algún lado los cuerpos? Capaz que no es cierto, pero capaz que sí. Decir que uno tendría que haber dado información… la que yo tuve la di, la que no tengo no puedo inventarla. Ya lo decía el ex ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro”, agregó.