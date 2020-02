Manini sobre dichos de Rivera Elgue: "La gente está cansada de hablar de cosas del pasado"

“La gente está cansada de seguir hablando de cosas del pasado, quiere hablar de cosas del futuro, quiere soluciones a sus grandes problemas y nosotros vamos a hacer todo lo posible por buscar soluciones y no seguir paralizados mirando para atrás”, respondió Manini en rueda de prensa, y agregó: “de este tema no voy a hablar más, si me van a preguntar no voy a hablar más”.

Rivera Elgue había dicho en una entrevista con La Diaria que si las Fuerzas Armadas hubieran actuado mal durante la última dictadura (1973-1985) habría más desaparecidos.

El presidente electo Luis Lacalle Pou llamó a Manini Ríos para expresarle su desacuerdo con estas declaraciones, en tanto el futuro ministro de Defensa Javier García dijo públicamente que no coincide con lo expresado por su designado subsecretario.

Consultado por la llamada que recibió de Lacalle Pou, Manini dijo este jueves que “fue una conversación muy informal”.