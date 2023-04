Manini sobre cambios a la reforma y diálogo con Lacalle Pou: "No tengo por qué hablar con nadie más"

Manini Ríos negó que el presidente de la República advirtiera a Cabildo Abierto que perdería sus cargos si no vota la reforma de la seguridad social.

“Jamás se habló de eso. Es una nueva mentira de las que quieren instalar en la opinión pública, como hace poco decían que estábamos cambiando proyecto por proyecto (en referencia a la votación de la reforma jubilatoria y del proyecto que otorga prisión domiciliaria a reclusos mayores de 65 años), lo cual quedó claramente demostrado que no era así”, enfatizó.

“Hay gente que está, pareciera, dedicándose a ensuciar la cancha buscando algún objetivo que todavía no alcanzo a entender bien”, indicó. Al ser consultado sobre quién quiere ensuciar la cancha, Manini Ríos dijo: “hay que ver quiénes están detrás de esas noticias que hablan de fuentes bien informadas y jamás dicen quiénes son”.

“Claramente quedó demostrado que no está atado a nuestro apoyo a la reforma. Cabildo ya dijo que va a votar la ley de la seguridad social y todavía no se empezó a tocar ese proyecto (en referencia al proyecto de prisión domiciliaria)”, acotó.

Preguntado sobre la relación en la interna de la coalición, Manini Ríos aseguró que es la misma que al comienzo de la administración. “Hemos tenido episodios de mucha fricción”, reconoció, y se refirió en particular a la ley forestal. “Se llegó a decir cualquier tipo de disparates en su momento en esa fricción política y no por eso vamos a estar cortando puentes. Nosotros somos de diálogo, somos muy de mirar el monte y no el árbol en todos los problemas. Acá lo esencial es que la herramienta de la coalición de gobierno se mantenga para llegar a las soluciones que la gente necesita”, concluyó.