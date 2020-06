Manini: Bianchi "asumió la responsabilidad" de sus comentarios en Facebook

“Hoy en la mañana tuve una reunión personal con el integrante de Cabildo, Gastón Bianchi, para confirmar los dichos, porque más de una vez han salido cosas que no eran reales”.

“En este caso me confirma que fueron escritos en las redes por él, en otro momento, en otra época, hace un año, cuando él no estaba en la política y no pensaba ser asignado para la Administración Nacional de Puertos. Pero reconoce haber escrito esos comentarios en el ámbito privado, si bien lo subió a Facebook y quedó público”, dijo Manini.

“Me comuniqué con él que iba a ser sustituido en el cargo, o sea que en definitiva no va a alcanzar a asumir porque recién ayer se había votado la venia (en el Senado). Asique ahora vamos a proponer otro profesional que tiene todas las condiciones para desempeñarse muy bien en el Puerto en su lugar. Tenemos definido quien pero primero quiero conversar con él”.

Consultado sobre si Bianchi está arrepentido de los comentarios dijo que no y que "aceptó perfectamente, cosas de otro momento pero en definitiva asumió la responsabilidad".

Manini prefirió no emitir su opinión. "No quiero comentar lo dichos, evidentemente yo no lo hubiera escrito nunca pero hay que preguntarle a él", concluyó.