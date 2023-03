Manini advirtió que "los votos de Cabildo no estarán" si se quiere aprobar la reforma jubilatoria este viernes

El senador Guido Manini Ríos insistió este jueves es la negativa de Cabildo Abierto a votar la ley de reforma jubilatoria si no se atienden sus dos propuestas centrales de modificación al texto original, y advirtió que si el Partido Nacional somete a votación el proyecto este viernes en la Comisión Especial de Diputados, sus legisladores no levantarán la mano.

“Hay un par de puntos que entendemos que es muy importante que sean contemplados, si son contemplados estarán los votos. Hay un mes más, si se quiere llevar a mañana y no se hace ningún tipo de concesiones en lo que está previsto, bueno, se está en cierta forma incidiendo para que no haya reforma, pero nosotros claramente queremos llegar a un acuerdo, hemos propuesto algunos cambios que entendemos que son muy importantes y que además no afecta la esencia del proyecto, no afecta el financiamiento ni afecta económicamente significativa que lo haga inviable la aceptación de esa reforma”, agregó Manini.