Manifestantes con pancartas y al grito de "Fuera Santi Peña, que devuelvan la plata", se concentraron en las calles

Miles de manifestantes se concentraron este jueves en las afueras del Congreso de Paraguay, en Asunción, en apoyo al juicio de destitución del presidente Santiago Peña , a quien responsabilizan de la crisis bancaria que congeló los depósitos de tres millones de personas, casi la mitad de la población.

Los manifestantes protestan con pancartas y al grito de "Fuera Santi Peña, que devuelvan la plata", según observó un periodista de la AFP.

La policía estima en unas 5.000 las personas que se congregan en inmediaciones del Congreso, donde se han registrado choques entre los jóvenes y la fuerza pública.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves en medio de la crisis bancaria que congeló los depósitos de casi tres millones de ahorristas, y que lo tenía bajo amenaza de un inminente juicio político en el Congreso tras perder el apoyo de su partido.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República (...) quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado", afirmó Peña en un video en su cuenta de X.

En desarrollo.

AFP

FUENTE: AFP