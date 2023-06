Manchester City con Haaland y sin Walker; Inter con Lautaro y Dzeko en punta

Lautaro Martínez es el único jugador argentino en los onces iniciales, ya que Julián Álvarez, suplente de Haaland en el City, está en el banquillo, igual que Joaquín Correa en el Inter.

En el Inter, el centrocampista armenio Henrikh Mkhitaryan que acabó con problemas en los isquiotibiales en el partido de vuelta de semifinales de Champions contra el AC Milan y no ha jugado desde entonces, no ha sido incluido en el once inicial, ocupando su puesto el croata Marcelo Brozovic, que es el capitán del equipo.

Pep Guardiola con su 2-3-4-1 y Simone Inazghi, con su clásico 3-5-2 se mantienen fieles a sus esquemas.

Estas son las alineaciones de los dos equipos:

Manchester City: Ederson - Akanji, Stones, Dias, Aké - Rodrigo, Gundogan (Capitán), De Bruyne, Bernardo, Grealish - Haaland

DT: Pep Guardiola (ESP)

Inter de Milán: Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Brozovic (Capitán), Dimarco - Lautaro Martínez, Dzeko

DT: Simone Inzaghi (ITA)

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

FUENTE: AFP