Mahía cuestionó la realización de las pruebas de acreditación docente para maestros y profesores

Este miércoles y el jueves, se realizan las pruebas de acreditación docente, una herramienta para otorgar título de licenciado en Pedagogía a los maestros y profesores . El futuro ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, no continuará con la política.

Hay 4.058 personas habilitadas; un 85% son mujeres y un 67% son del interior. A la prueba de 2023, se postularon 4.000 y aprobaron 2.300, recuerda Gonzalo Baroni, que se desempeñó en el cargo de director de Educación hasta este martes.

Para la actual administración, la prueba da una “solución” para reconocer con un título universitario a los que tienen años de trabajo y están en ejercicio. Pero, considera que “lamentablemente, el proceso estuvo teñido en algo político y oportunista de parte de algunos colectivos docentes”.

El ministro de Educación entrante, José Carlos Mahía, no acompaña la iniciativa. La idea es no seguir con la metodología de dar un título administrativo y cuestionó la oportunidad de que se haga este mes al estar en conocimiento que no es una política compartida por la nueva administración, según indicó a Subrayado.

MAHIA PRUEBAS

En tanto, el futuro director de Secundaria, Manuel Oroño, dijo estar de acuerdo con modificar la política de acreditación universitaria de docentes que implementó el gobierno de Lacalle Pou. Oroño considera que en su lugar se debe crear una universidad pedagógica y comparte la aspiración de los docentes de mejorar la profesionalización con la incorporación de la formación y la investigación.