Tres ministros al Parlamento esta semana: Lubetkin en interpelación; Civila y Mahía a Comisión Permanente

El miércoles, asistirá Mahía tras la convocatoria del senador del Partido Colorado, Robert Silva. La concurrencia del titular de la cartera será con la compañía del Codicen de la ANEP, Pablo Caggiani. Silva entiende es hay “retrocesos” en materia educativa desde que asumieron las actuales autoridades y cuestiona el proyecto que defiende el gobierno de crear una Universidad de la Educación.

El diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, interpelará al canciller Mario Lubetkin el jueves 19 de febrero. El ministro de Relaciones Exteriores será consultado sobre varios temas. En primer lugar, por las “declaraciones y pronunciamientos” del gobierno uruguayo “en relación con los hechos acontecidos en Venezuela”. El segundo asunto sobre el que se le preguntará a Lubetkin será por los “próximos pasos en el tratamiento” del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Además, se le consultará al canciller por la decisión de Estados Unidos de suspender las visas de inmigrantes a su país para 75 países, entre ellos Uruguay.

Mientras tanto, el viernes 20 concurrirán las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). La convocatoria fue realizada por la oposición y apoyada por el oficialismo, y tiene como finalidad consultar por los fallecimientos de menores bajo la tutela de la institución.

El diputado del Partido Nacional, Pedro Jisdonian, expresó “profunda preocupación” por la muerte de estos adolescentes y dijo que hay un “desgobierno” en el INAU.