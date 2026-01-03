RECIBÍ EL NEWSLETTER
Maduro es el "único presidente de Venezuela", dice su vicepresidenta Rodríguez y exige su liberación

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, dijo el sábado que Nicolás Maduro es el "único presidente de Venezuela" y exigió a Estados Unidos "la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro".

La vicepresidenta, primera en la línea de sucesión en el poder, aseguró el sábado que el gobierno está listo "para defender a Venezuela", después de que Estados Unidos bombardeó el país caribeño y capturó al presidente y su esposa.

"Nosotros estamos listos para defender a Venezuela, nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional", dijo Rodríguez a la cabeza de un Consejo de Defensa de la Nación junto a directivos de los poderes públicos.

Horas antes en una conferencia de prensa, el presidente Donald Trump había declarado que la vicepresidenta venezolana se manifestó "dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que esto funcione".

Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, en medio de una operación militar estadounidense que incluyó bombardeos en Caracas y otras regiones del país.

