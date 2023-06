Madres y padres de alumnos de escuelas 57 y 103 reclaman seguridad; robaron 17 aires acondicionados

Ludmila Castelló, madre de la Escuela 103, conversó con Subrayado y aseguró que la situación es "crítica". Hace 15 días llevaron adelante una movilización por la avenida Carlos María Ramírez en reclamo por seguridad a las autoridades para ambos centros educativos. La escuela no cuenta con reja perimetral y esto lleva a que la gente que duerme en la calle ingrese a dormir y a hacer las necesidades en los baños.

Según la mamá, hay una casera en la escuela pero lo único que puede hacer es llamar a la Policía "que la mayoría de las veces no se hace presente". Las alarmas no cuentan con mantenimiento. "Cuando no pueden robar, destrozan. Lo que pedimos, por favor, es que se hagan cargo y nos den una mano", expresó.