Madre de "Morro" García: "Me llevo las ilusiones de mi hijo en un cajón"

"Me llevo las ilusiones de mi hijo en un cajón gracias a José Mansur", dijo Correa en declaraciones que recoge el diario El Sol de Mendoza.

"Mi hijo perdió la vida porque tenía una depresión. Estaba siendo tratado por especialistas. En los últimos tiempos él fue relegado del equipo y lo sufrió mucho", comentó.

En seguida acusó duramente a Mansur: "Este señor, que no se cansó de despreciarlo, de manosearlo y de humillarlo, nunca me contestó. Estoy en Mendoza porque mi familia y amigos me ayudaron a llegar. Este señor está en Cariló pasando sus vacaciones, pero no me dio ni las condolencias. Ni eso hizo".

"Cuando el señor Mansur dijo que mi hijo era un líder negativo, no lo considero así. Mi hijo siempre fue humilde, bueno, ayudó a todos los que encontró, fue un buen compañero y jamás le faltó el respeto a nadie. Mansur se va a acordar cada día de mí", añadió la mujer.

En Tirando Paredes, programa de la radio 1010 AM, Claudia Correa también recordó a Daniel Fonseca, quien fuera representante de Morro García "Le aconsejo a cualquier madre de este mundo que no se acerque a ese hombre. Le debía miles de dólares a Santiago y ahora a mi nieta".

"Quiero recordarle al señor Mansur que el aislamiento por COVID 19, en cualquier familia, es muy complejo. Él lo único que hizo fue esperar el negocio. Mi hijo se murió por el negocio, porque hay gente que vive para hacer dinero con las habilidades de otras personas", concluyó.

Santiago "Morro" García fue hallado muerto la mañana del sábado 6 en el apartamento que habitaba en Godoy Cruz. La fiscal que investiga el caso, confirmó que se trató de un suicidio y que ocurrió en la madrugada del 4 de febrero.

La familia del "Morro" declaró este domingo ante la fiscalía de Mendoza y espera que le entreguen el cuerpo entre las 12 y las 16 horas de este lunes para luego trasladarlo a Uruguay en un vuelo. Los restos serían velados en la sede de Nacional.