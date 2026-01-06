RECIBÍ EL NEWSLETTER
BALNEARIO BUENOS AIRES

Madre de mellizos con TEA que padece discapacidad motriz será desalojada: "No tengo otro lugar donde ir", dijo

El corresponsal de Subrayado, Martín Corujo, informó que la mujer ocupó el predio junto a sus hijos y posteriormente, los propietarios presentaron una denuncia para que fueran retirados del predio ubicado en Balneario Buenos Aires.

Una mujer, de 36 años, con mellizos con TDAH enfrenta desalojo y pide soluciones. La vivienda es en el balneario Buenos Aires, en el departamento de Maldonado y, en menos de dos semanas, deberá abandonarla.

El defensor público, Daniel Chaves, dijo a Subrayado que en el proceso de desalojo llegaron a un acuerdo en el que evaluaron en un plazo, el mismo se cumplió y durante él asistió a los lugares que le indicaron, pero no obtuvo respuestas, por lo que volvió a la defensoría.

"Llegó llorando y diciendo que quedaba en la calle con los dos niños. Ella tiene una pequeña dificultad motriz, para ella es pequeña, pero para la sociedad no porque no le dan trabajo. Los dos niños tienen síndrome del espectro autista de distinto grado y TDAH", dijo Chaves.

Según comentó el defensor, piensan que la próxima semana tendría que estar en el tribunal, por lo que la semana siguiente ya habría una resolución.

Por su parte, Natalia Carolina Apecetche dijo a Subrayado que necesita un hogar tranquilo y que tiene el compromiso de dejar la vivienda, pero no quiere quedar en la calle. "Estoy preocupada por eso y pido a la población y a las autoridades que se me escuche", expresó.

Y agregó: "Yo saco mis cosas de la vereda y quedo en la calle. No tengo otro lugar donde ir. Personalmente no quiero ir a un refugio con mis niños porque no estamos adaptados a ese tipo de lugares".

Los menores, de 13 años, concurren a la UTU del Balneario Buenos Aires. "Escolarmente son muy inteligentes y muy queridos en el barrio", manifestó.

