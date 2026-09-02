Madre de liceo de Salinas sobre intento de femicidio en Medicina: "Este caso es conocido; no se actuó como correspondía"

Estudiantes y exestudiantes del Liceo 1 de Salinas realizaron una concentración este miércoles tras el intento de femicidio que tuvo lugar la pasada jornada en el edificio anexo a la Facultad de Medicina.

Una de las madres dijo a Subrayado que fue un shock total cuando vio la noticia por las redes sociales. "Me pareció un horror porque soy madre de dos hijas, una actual acá y una saliente que está en la facultad. Conocía el caso, el joven es mi vecino de media cuadra. Este caso es conocido, no es ignorado ni por un liceo ni por el otro. No es ignorado por las autoridades (...) ignoraron las voces de estos chiquilines y de los anteriores, y de los salientes. No se actuó como correspondía", manifestó.

La madre comentó que cuando su hija compartía con el agresor, le aconsejaba que se cuidara, que no le hablara, que lo ignorara y que si la agredía le avisara que la iba a buscar.

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"Esa es la inquietud con la que vive una madre cuando vive bajo esta presión", destacó.

El agresor había cursado el año pasado en dicha institución y según indicaron, desde 3° veían reiterados comportamientos extraños que fueron denunciados en su momento. Además, destacaron que no fueron escuchados y que hubo negligencia por parte de las autoridades del centro de estudios.

Por su parte, estudiantes que compartieron generación con el agresor dieron a Subrayado su testimonio. "Saber que compartí con él el año pasado en 2025 todo el año y que nunca fuimos escuchados a pesar de todas las cosas que pasaron (...) me dio escalofríos y ponerme los pelos de punta y de la impotencia y la bronca de que esto se pudo haber evitado antes", dijo una de las alumnas.