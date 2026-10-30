Madre denuncia que su hijo fue abusado por un alumno en escuela de Las Piedras: "No es la primera vez que pasa"

La madre de un alumno de nivel 4 de la Escuela Experimental Nº 205 de Las Piedras denunció ante la Justicia que su hijo fue abusado sexualmente por otro alumno de sexto año del mismo centro educativo.

Un grupo de padres se concentró frente al centro educativo pidiendo acciones necesarias y la destitución de la directora de la escuela.

Cecilia, la madre del niño abusado, dijo a Subrayado que su hijo le confesó que no es la primera vez que le pasa esa situación con ese alumno. "No es la primera vez que lo hizo, lo hizo muchas veces. Le decía cosas feas", contó.

"Son niños de diferentes edades, mi hijo tiene 6 años, los dos alumnos de la escuela. Mi hijo estaba parado contra las rejas del otro costado paradito. El otro niño arrodillado tocándole la ropa, subiéndole la ropa. Una situación media compleja. No lo vio que tenía los pantalones bajos, pero sí lo vio en una situación rara", expresó.

Y añadió: "La muchacha vino corriendo a avisar a la dirección y el muchacho quedó hablando con el niño que le gritó qué estás haciendo con los niños. Después en casa tranquila con mi hijo me confiesa que le bajó los pantalones, que le bajó los calzoncillos, que lo tocó adelante y atrás y que no fue solo una vez".

Según dijo Cecilia, la subdirectora le planteó que una pareja vio la situación y avisó a la escuela y, que la directora omitió el caso y otros. "A raíz de mi denuncia salieron otros casos más a la vista", manifestó.

Por su parte, la abogada de Cecilia dijo que la familia decidió radicar la denuncia en Fiscalía, pero hasta el momento no ha actuado.

"Planteamos hacer la denuncia en Familia Especializada justamente por la vulneración de los derechos del menor. En principio se busca una medida entre los menores y entre los padres de este menor de 12 años con el menor de 6 años", explicó María Da Silva.

En la concentración realizada en la escuela, se leyó un comunicado y se denunció que la dirección del centro educativo no interviene cuando los padres realizan denuncias.

Subrayado consultó fuentes de Primaria, pero no quisieron brindar detalles de las diferentes acciones que se realizan en relación a este caso, pero informaron que en la situación de los niños está interviniendo el programa de escuelas disfrutables.