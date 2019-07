Luto en la Casa Disney: muere Cameron Boyce a los 20 años

"Disney llora la desaparición de Cameron Boyce, que tenía numerosos amigos entre nosotros y mucho talento, corazón y vida y era demasiado joven para morir", tuiteó Iger.

Según el sitio especializado en la vida de los famosos TMZ, Cameron Boyce, que seguía un tratamiento médico, murió a raíz de una convulsión mientras dormía.

Era conocido sobre todo por sus papeles en la series de Disney para adolescentes "Jessie", "Gamer's Guide to Pretty Much Everything" y en las películas "Los descendientes".

Embed

En el cine, había actuado en la película del francés Alexandre Aja "Mirrors" (2008).

Boyce vivía en el área de Los Ángeles con su madre, su padre y su hermana menor.

Le gustaba bailar breakdance y junto con cuatro de sus amigos era miembro del grupo de breakdancing "X Mob".

Su padre es afroamericano y su madre es judía.

Boyce comenzó su carrera como modelo a los siete años de edad, apareciendo en el catálogo de Disney Store, y posteriormente en anuncios para revistas de Garnet Hill, Wilsons Leather, Jakks Pacific, Nestlé y K-Mart, entre otras marcas.

En 2007, inició su carrera como actor a la edad de ocho años, apareciendo en anuncios de Kraft Macaroni and Cheese, Fruit Loops, y Bisquick.

En abril de 2011, Boyce tuvo una aparición como invitado en la serie original de Disney Channel Good Luck Charlie y ese mismo mes fue uno de los bailarines que aparecieron en un homenaje a Royal Wedding, de la cadena ABC Dancing with the Stars.