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"Creo que estoy hoy acá porque levanté mucho el perfil", dijo Guada sobre su eliminación de Gran Hermano

"Yo era genuina. Me salía defender a los míos. Soy así en la vida y es lo que me salió", agregó y reflexionó: "No me dio tiempo de reinventarme".

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Guada fue la tercera eliminada de Gran Hermano Uruguay. Este martes, tras pasar por la gala en la que se sometió al debate con panelistas, charló con Subrayado.

"Creo que estoy hoy acá porque levanté mucho el perfil y quizás el grupo con el que estaba tenía un perfil muy alto. Siento que si me hubiese quedado acostada en el sillón, seguiría ahí ahora en la casa", sostuvo sobre su salida.

Además, explicó que para ella los 20 días que estuvo en la casa no fueron suficientes para "formar un fandom" que la apoye.

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"Yo era genuina. Me salía defender a los míos. Soy así en la vida y es lo que me salió", agregó y reflexionó: "No me dio tiempo de reinventarme".

Consideró que a ella esos 20 días sí le permitieron tener un crecimiento personal. "Quiero quedarme con la gente que abrazó mis defectos", afirmó.

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