LUNES Y MARTES FERIADO

Intendencia de Montevideo informó horarios especiales de algunos servicios por Carnaval, incluido el transporte

Transporte, género, ambiente y parques, la comuna capitalina dispuso que algunos funcionen con un régimen diferente este lunes y martes por el feriado; otros lo harán con normalidad.

fachada-intendencia-de-montevideo-300-años

La Intendencia de Montevideo informó los horarios especiales de funcionamiento de algunos servicios comunales este lunes 16 y martes 17 de febrero por el feriado de Carnaval.

El Servicio de Contralor de Conductores, el de Contralor y Registro de Vehículos, y la Unidad Administración de Transporte permanecerán cerrados lunes y martes.

Los locales de atención de STM de Tres Cruces y Nuevo Centro Shopping serán los únicos que permanecerán abiertos de 11:15 a 17:45 horas.

Además, los servicios de grúa y el de inspectores funcionarán ambos días de 8 a 21 horas, al igual que la central telefónica 1950 4000 opción 1 del Centro de Gestión de Movilidad (CGM).

El estacionamiento tarifado no funcionará lunes y martes.

GÉNERO

El Servicio de Atención a la Violencia de Género y las Comunas Mujer permanecerán cerrados ambos días.

El Servicio 365 (Soriano 1426) permanecerá abierto en el horario de 18 a 21 para atención presencial y atenderá telefónicamente por el 1950 8888.

El chatbot funcionará con normalidad.

Para recibir información automática sobre los servicios disponibles, favor enviar "No estás sola" al Whatsapp 099 019 500. La atención personalizada estará disponible de 15 a 21 horas.

AMBIENTE

Los ecocentros de Buceo y Prado abrirán de 10 a 18 horas como todos los sábados, domingos y feriados laborables, informó la Intendencia.

PARQUES

  • El Parque Villa Dolores estará abierto en horario habitual de 10:30 a 21 horas y el sector animales hasta las 18 horas. Los juegos de agua el lunes permanecerán cerrados por rutina de mantenimiento.

  • El Parque Punta Espinillo estará abierto de 6 a 22 horas.

  • El Parque Lecocq estará abierto de 9 a 17 horas.

  • El Jardín Botánico abrirá sábado y domingo en horario habitual, lunes 16 y martes 17 de 10 a 16 horas.
