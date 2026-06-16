Galiana destacó importancia de vacunación contra meningitis; dijo que es una enfermedad grave y que debe tratarse a tiempo

El infectólogo y pediatra, Álvaro Galiana, se refirió a la meningitis como una enfermedad grave, por eso de la importancia tratarla a tiempo en sus inicios.

El médico indicó que la meningitis posee un alto poder de contagio, que la pueden padecer niños pero también mayores y que personas que ya superaron la enfermedad, pueden volver a contagiarse. Además, destacó que si no se la diagnostica tiene una letalidad que oscila en el orden del 30% a 50%.

"Desde el punto de vista clínico genera cefaleas, fiebre, muchas veces vómitos, una reactividad alterada cuando son niños pequeños, cuando son lactantes, el niño no se conecta bien con su mamá. Puede ser una enfermedad leve: fiebre, cefalea y fácilmente se hace el diagnóstico por la rigidez de nuca; como puede ser una enfermedad que llamamos fulminante, una evolución rápida de pocas horas donde el niño está bien ahora y en seis horas está intubado y ventilado en el CTI y, puede fallecer", explicó.

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Galiana valoró la modificación en el sistema de vacunación contra la meningitis desde mayo de 2025. El problema está en los niños nacidos antes de esa fecha que hasta los 11 años no cuentan con la vacuna gratuita y cada dosis tiene un valor cercano a los $5.000.

El médico comentó que los nacidos a partir del mes de mayo de 2025 reciben una de las variantes de la vacuna, cuando cumplen 1 año reciben la otra y después vuelven a recibir la inoculación a los 11 años.

"Los adolescentes son muchas veces casos graves y son transmisores a otras personas en su entorno", dijo.

VACUNACION URUGUAY

La ministra de Salud Pública informó que hay un caso sospechoso de meningitis. Se trata de un niño de 11 años que se encuentra bajo estudio en el CTI del Sanatorio Mautone, en Maldonado. Además, indicó que en 2026 ha habido 15 casos confirmados y tres personas fallecidas por esta causa.

El menor es oriundo del Chuy y viene siendo monitoreado por el MSP con vigilancia epidemiológica.

"No estamos generando una alarma pública, estamos viendo el comportamiento también en la región de esta bacteria, pero realmente no hay evidencia de brotes ni de la transmisión intercomunitaria", comentó.