Lustemberg en comisión del Senado por caso de mala praxis de anestesista: "Un caso de altísima sensibilidad"

La ministra Cristina Lustemberg comparece nuevamente ante la comisión de Salud del Senado para explicar los motivos de la reducción de la sanción a la anestesista condenada por homicidio culposo. Participan también diputados.

Antes de ingresar, lo calificó como un “caso de altísima sensibilidad”.

“Primero, la sensibilidad con el caso, con la mamá de Soledad Barrera, con la situación que involucra el dolor y el fallecimiento en estas condiciones de una persona”, sostuvo la jerarca.

“Hoy daremos las explicaciones correctas, que nosotros entendemos, al Parlamento, vinculado a ello, pero la ciudadanía tenga la claridad que desde este Ministerio estamos trabajando para garantizar las mejores condiciones de seguridad de los pacientes cuando transiten por los servicios de salud”, dijo Lustemberg.

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