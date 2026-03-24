Lustemberg alertó por cantidad de fallecidos en accidentes de tránsito y demoras o fallas en la atención de emergencia

La ministra de Salud Cristina Lustemberg alertó por el alto número de personas fallecidas en accidentes de tránsito , y dijo que es necesario mejorar el tiempo de respuesta de las emergencias móviles, en particular en zonas alejadas de centros urbanos.

“Uruguay tiene el desafío de mejorar la atención tiempo dependiente, y para eso estamos fortaleciendo la coordinación del sistema de emergencias móviles a través del Same 105 (ASSE), para tener una atención adecuada”, dijo la ministra este martes en rueda de prensa.

Y dio cifras: “En países de la región tienen cifras que casi son la mitad de fallecidos en escena (de accidentes) con respecto a nosotros. En España es el 10%, en Portugal, Brasil, Argentina llega a ser del 30% y nosotros tenemos de promedio un 66% de fallecidos en la escena por no tener una atención tiempo dependiente adecuada”.

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Consultada sobre la respuesta que dan las emergencias médicas convocadas al lugar de los accidentes, en particular en zonas alejadas o rutas nacionales, Lustemberg respondió: “En muchos lados demoran y a veces cuando se recibe la atención no hay una derivación correcta a un centro de trauma y emergencia. Para eso también estamos trabajando con la Fuerza Aérea”.

“Estamos reviendo todo el sistema de atención, tanto terrestre como aéreo para que Uruguay, paulatinamente, tenga la atención adecuada en esto”, dijo la ministra, y finalizó: “Cuando sucede un siniestro lo que no puede pasar es que tengamos una atención demorada o de mala calidad”.

Mutualistas y seguros privados

La ministra Lustemberg adelantó que trabaja en una nueva normativa para las mutualistas y los seguros privados con el objetivo de "mejorar la transparencia" en su funcionamiento e intentar evitar problemas económicos o financieros.