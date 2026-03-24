RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTRA DE SALUD

Lustemberg alertó por cantidad de fallecidos en accidentes de tránsito y demoras o fallas en la atención de emergencia

“Cuando sucede un siniestro lo que no puede pasar es que tengamos una atención demorada o de mala calidad”, dijo la ministra de Salud Cristina Lustemberg.

camioneta-accidente-ruta-6-tacuarembo

“Uruguay tiene el desafío de mejorar la atención tiempo dependiente, y para eso estamos fortaleciendo la coordinación del sistema de emergencias móviles a través del Same 105 (ASSE), para tener una atención adecuada”, dijo la ministra este martes en rueda de prensa.

Y dio cifras: “En países de la región tienen cifras que casi son la mitad de fallecidos en escena (de accidentes) con respecto a nosotros. En España es el 10%, en Portugal, Brasil, Argentina llega a ser del 30% y nosotros tenemos de promedio un 66% de fallecidos en la escena por no tener una atención tiempo dependiente adecuada”.

bergara anuncio reduccion del deficit de la intendencia de montevideo de 60 a 18 millones de dolares
Seguí leyendo

Bergara anunció reducción del déficit de la Intendencia de Montevideo de 60 a 18 millones de dólares

Consultada sobre la respuesta que dan las emergencias médicas convocadas al lugar de los accidentes, en particular en zonas alejadas o rutas nacionales, Lustemberg respondió: “En muchos lados demoran y a veces cuando se recibe la atención no hay una derivación correcta a un centro de trauma y emergencia. Para eso también estamos trabajando con la Fuerza Aérea”.

“Estamos reviendo todo el sistema de atención, tanto terrestre como aéreo para que Uruguay, paulatinamente, tenga la atención adecuada en esto”, dijo la ministra, y finalizó: “Cuando sucede un siniestro lo que no puede pasar es que tengamos una atención demorada o de mala calidad”.

Mutualistas y seguros privados

La ministra Lustemberg adelantó que trabaja en una nueva normativa para las mutualistas y los seguros privados con el objetivo de "mejorar la transparencia" en su funcionamiento e intentar evitar problemas económicos o financieros.

LUSTEMBERG MUTUALISTAS

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN BAYGORRIA

Gobierno convoca a inversores y pequeños ahorristas desde USD200 para financiar nueva planta de energía solar
ESCUELA 199

Padres de alumnos de escuela de Colón denuncian a maestra por episodios violentos; Primaria tomó el caso
GUAYABOS Y VÁZQUEZ

Clausuran comercio en Cordón por no cumplir condiciones de higiene e incautan contrabando por $8 millones
amistosos internacionales

Ya está la lista de convocados por Marcelo Bielsa para los amistosos que jugará Uruguay
DESDE EL 1 DE MAYO

Ejecutivo anunció rebaja del IMESI en combustibles de estaciones ubicadas hasta 60 kilómetros de la frontera

Te puede interesar

Carlos Negro presentó el plan de seguridad a los jefes de policía: Es la nueva forma de hacer seguridad en el país video
MINISTRO DEL INTERIOR

Carlos Negro presentó el plan de seguridad a los jefes de policía: "Es la nueva forma de hacer seguridad en el país"
Gabriel Oddone: Estamos en una economía que se desaceleró pero que está en terreno de crecimiento video
MINISTRO DE ECONOMÍA

Gabriel Oddone: "Estamos en una economía que se desaceleró pero que está en terreno de crecimiento"
Interior investiga la ruta del dinero de Sebastián Marset, el lugar que le duele, dice Carlos Negro video
Combate al narcotráfico

Interior investiga la ruta del dinero de Sebastián Marset, "el lugar que le duele", dice Carlos Negro

Dejá tu comentario