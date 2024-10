Lust plantea que plebiscitos del PIT-CNT y Cabildo son inconstitucionales porque prevén efectos retroactivos

El diputado y abogado constitucionalista, Eduardo Lust , sostiene que el plebiscito del PIT-CNT sobre la seguridad social como el de Cabildo Abierto sobre las tasas de interés de los créditos al consumo no son constitucionales porque plantean efectos retroactivos.

“La Corte Electoral va a tener que resolver el tema”, indicó. Lust entiende que la Corte Electoral aprobaría la validez de las firmas, porque seguiría el razonamiento que “si cambiaría mucho la voluntad del firmante si el plebiscito fuera en octubre o mayo, parecería que no es demasiado importante la fecha, que lo importante es lo que persiguen”.

Respecto a la entrada en vigencia, “ahí sí hay un tema constitucional”, dijo Lust y se manifestó en contra. “No hay plebiscitos retroactivos” y “el plebiscito de Cabildo tiene dos retroactividades yo diría graves: la primera es la fecha, que no sería tanto, se plebiscita en mayo y empieza a regir meses antes, pero la retroactividad que yo sostengo que no debió suceder es que sus efectos empiezan a partir del 2002”. Para el especialista en Derecho Constitucional, “eso provoca un descontrol jurídico” y la solución hubiera sido que la Corte Electoral no autorizara plebiscitos retroactivos.