El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este domingo que los brasileños deben elegir entre su gobierno, que defiende la bandera nacional, y el senador opositor Flávio Bolsonaro, a quien acusó de querer dirigir el país con la bandera de Estados Unidos.
Lula dijo que Brasil debe elegir entre quienes defienden la bandera nacional y quienes quieren gobernar con la de EEUU
El presidente y candidato a la reelección votó este domingo en San Pablo, acompañado por su esposa, ministros y aliados políticos. En el balotaje se enfrenta al senador opositor Flávio Bolsonaro.
La derecha “quiere gobernar con la bandera estadounidense”, declaró Lula, de 80 años, tras votar en una escuela de São Bernardo do Campo, municipio vecino a San Pablo.
El mandatario sostuvo que los brasileños escogerán un país donde los colores nacionales “sean respetados”. También afirmó ante la prensa: “El pueblo salió a la calle a defender sus logros”.
Más de 2.400 brasileños están habilitados para votar en Montevideo: así transcurre la jornada electoral
Lula acudió a votar acompañado por su esposa, Janja Silva, varios ministros y aliados políticos, en una segunda vuelta electoral en la que busca renovar su mandato frente a Flávio Bolsonaro.
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FUENTE: AFP.
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