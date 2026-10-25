El senador conservador Flávio Bolsonaro dijo este domingo que llegó la hora "del cambio de verdad" en Brasil tras votar en el balotaje que lo enfrenta al mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
"Llegó la hora del cambio de verdad", dijo Flávio Bolsonaro al votar en Brasil
"Brasil no aguanta cuatro años más de la manera en que está, la vida de todo el mundo empeoró", dijo el candidato.
"Brasil no aguanta cuatro años más de la manera en que está, la vida de todo el mundo empeoró", dijo el candidato fuera de su centro electoral en Rio de Janeiro, cubriéndose de la lluvia con un paraguas.
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FUENTE: AFP.
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