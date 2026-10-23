Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentan este viernes en el segundo y último debate antes del balotage del domingo

El presidente de Brasil Lula da Silva y su rival Flávio Bolsonaro se enfrentan este viernes en un último debate televisado para intentar convencer a los indecisos dos días antes de un reñido balotaje por la Presidencia del gigante sudamericano.

El hijo del expresidente de derecha Jair Bolsonaro ganó la primera vuelta hace casi tres semanas, con 47% de los votos frente a 45% del izquierdista Lula. Esa victoria sorpresa encendió una campaña hasta entonces deslucida.

La izquierda salió a la calle y se movilizó frente al dominio de la derecha en redes sociales. Los 8,5 millones de seguidores del "Ejército de Lula" se activaron con fuerza en WhatsApp.

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El mandatario, de casi 81 años, busca la "virada", como los brasileños llaman a una remontada en el fútbol.

Bolsonaro, de 45 años, pacta entre tanto con gobernadores y otros aliados, y se dice confiado en sumar a Brasil a la ola de triunfos de la derecha en América Latina.

Un sondeo del instituto Datafolha ubicó el jueves en empate a Lula y Bolsonaro, con el 50% de los votos. Hace dos semanas, el senador opositor tenía una ventaja de cuatro puntos sobre el mandatario.

"Lula está enfrentando la cuesta arriba, pero todavía no ha asestado un golpe decisivo. El debate podría ser su última oportunidad", dijo a la AFP el politólogo Leandro Gabiati, director de la firma de consultores Dominium.

La cita en los estudios de TV Globo, la mayor cadena del país, será el segundo cara a cara de los candidatos tras su recio debate del domingo, cuando intercambiaron insultos y agravios.

"Noticias falsas"

El grupo Globo anunció que limitará la circulación de los candidatos en el estudio, después de que en el primero en TV Band, Bolsonaro apareciera a menudo detrás de Lula negando con la cabeza mientras este hablaba.

Una petición en línea que suma más de un millón de firmas pidió además a la cadena rectificar a los candidatos en directo si afirman cosas falsas. Cada bando acusa al otro de difundir masivamente desinformación.

Bolsonaro denunció el miércoles, durante una mitin en Fortaleza (noreste), "un montón de fake news", especialmente sobre que supuestamente pretenden poner fin a programas sociales para cumplir la promesa de recortes presupuestarios.

Para "jubilar a Lula", como dijo en el primer debate, Bolsonaro ha prometido mano dura contra la inseguridad y un alivio en el costo de vida.

El ex líder sindical, que aspira a un cuarto mandato no consecutivo, se presenta como “defensor de la democracia" y apuesta en gran medida por el rechazo al regreso de la familia Bolsonaro al poder.

Tras su fallida reelección de 2022, Jair Bolsonaro intentó impedir la asunción de Lula. Fue sentencia a una pena de 27 años de prisión por golpismo que cumple en arresto domiciliario.

Batalla judicial

La contienda se juega también ante la justicia. Ambos candidatos recurrieron esta semana al Tribunal Superior Electoral para reclamar la inhabilitación de su adversario por acusación de maniobras en las plataformas.

Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, está bajo presión.

El entorno de Lula acusa al gigante tecnológico estadounidense de "injerencia" en beneficio de Bolsonaro mediante una supuesta "manipulación algorítmica".

La empresa niega estas acusaciones, pero ha reconocido "problemas técnicos" que no afectan únicamente a Brasil.

El propio consejo de supervisión de Meta y expertos de la ONU emitieron esta semana críticas que respaldan los reclamos de la izquierda brasileña.

En el equipo de Lula existe una "preocupación" debido al "alineamiento evidente entre Meta y el gobierno estadounidense", declaró a la AFP Joao Brant, asesor de la campaña para la estrategia digital.

El presidente estadounidense Donald Trump es aliado de Jair Bolsonaro y aliena a la derecha en América Latina, que ha multiplicado últimamente las victorias electorales.

Por su parte, Bolsonaro denunció a Lula por "abuso de poder" en la presunta difusión masiva de acciones de gobierno en período electoral a través de una cuenta gubernamental de WhatsApp.

FUENTE: AFP