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ELECCIONES PRESIDENCIALES

Lula da Silva votó y afirmó que Brasil elige entre la democracia y la "barbarie"

"Los electores deberán elegir entre fortalecer el régimen democrático y la barbarie, entre el positivismo y el negacionismo", dijo tras emitir su voto.

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El presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo que los brasileños eligen este domingo entre la democracia y la "barbarie" al votar en los comicios que lo enfrentan al senador conservador Flávio Bolsonaro.

"Los electores deberán elegir entre fortalecer el régimen democrático y la barbarie, entre el positivismo y el negacionismo", dijo el dirigente izquierdista, que busca un cuarto mandato, al votar en Sao Bernardo do Campo, en el estado de Sao Paulo.

"Ya veremos qué tipo de Brasil escogió el pueblo. Estoy con mucha confianza", señaló. Y agregó: "Estoy muy confiado, no solo por el Gobierno que hicimos, sino también por el trabajo que realizamos durante la campaña. Estoy seguro de que tendremos una participación muy alta y estoy seguro de que vamos a ganar estas elecciones".

AFP
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La última encuesta del instituto Datafolha prevé 45% de los votos para el mandatario y 42% para el senador, por lo que sería necesaria una segunda vuelta el 25 de octubre.

FUENTE: AFP

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