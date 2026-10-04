Lula da Silva vota y afirma que Brasil elige entre la democracia y la "barbarie"

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo que los brasileños eligen este domingo entre la democracia y la "barbarie" al votar en los comicios que lo enfrentan al senador conservador Flávio Bolsonaro.

"Los electores deberán elegir entre fortalecer el régimen democrático y la barbarie, entre el positivismo y el negacionismo", dijo el dirigente izquierdista, que busca un cuarto mandato, al votar en Sao Bernardo do Campo, en el estado de Sao Paulo.