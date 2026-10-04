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ELECCIONES PRESIDENCIALES

Lula da Silva vota y afirma que Brasil elige entre la democracia y la "barbarie"

"Los electores deberán elegir entre fortalecer el régimen democrático y la barbarie, entre el positivismo y el negacionismo", dijo tras emitir su voto.

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El presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo que los brasileños eligen este domingo entre la democracia y la "barbarie" al votar en los comicios que lo enfrentan al senador conservador Flávio Bolsonaro.

"Los electores deberán elegir entre fortalecer el régimen democrático y la barbarie, entre el positivismo y el negacionismo", dijo el dirigente izquierdista, que busca un cuarto mandato, al votar en Sao Bernardo do Campo, en el estado de Sao Paulo.

En desarrollo.

AFP
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Lula con pequeña ventaja sobre Flavio Bolsonaro para las elecciones de este domingo, según encuesta

FUENTE: AFP

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