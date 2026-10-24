Con actos multitudinarios en la calle, Lula Da Sailva y Flávio Bolsonaro cierran sus campañas antes del balotage del domingo

Una marea roja cubrió el sábado la playa de Copacabana junto al presidente Lula da Silva, mientras centenares de motociclistas rugieron en un acto en apoyo a Flávio Bolsonaro, en las últimas horas antes de un incierto balotaje en Brasil por la Presidencia.

Con las encuestas apuntando a un empate técnico el domingo, los brasileños se movilizan cada uno por su candidato.

La derecha busca consagrar la victoria que el senador opositor obtuvo en la primera vuelta, mientras la izquierda sueña con una remontada para reelegir a Lula en su cuarto mandato no consecutivo.

Seguí leyendo Lula y Bolsonaro cruzaron acusaciones de corrupción pero bajaron el tono de los insultos en el último debate

Frente a la famosa playa de Río, la multitud caminaba junto a Lula que avanzaba en una camioneta pick-up saltando al ritmo de la música.

"El pueblo tiene que elegir entre alguien que besa la bandera nacional o alguien que besa la bandera estadounidense. Es un asunto de soberanía, y no permitiremos que Brasil sea el patio trasero de nadie", dijo Lula, de casi 81 años, cuya voz sonaba muy ronca tras días intensos de campaña.

Nicolás da Silva, un empleado de hotel de 25 años, reconoció que el esfuerzo en la calle y en las redes para remontar la ventaja del candidato derechista "está siendo muy pesado".

"Pero no hay cómo descansar", afirmó a la AFP. "Estamos luchando, dando vuelta a los votos, luchando contra el fascismo, a favor de la democracia".

Tras Copacabana, Lula tiene previsto seguir el baño de masas en la Avenida Paulista de Sao Paulo.

Mientras tanto, en Belo Horizonte, una multitud en moto llenaba la emblemática Praça da Liberdade junto a Flávio Bolsonaro, de 45 años.

"El partido hoy en el poder quiere dejar a la gente dependiente del Estado. Nosotros valoramos la libertad", dijo a la AFP Ebert Dorigo.

"Mejorar es a través del trabajo", dijo este empresario, haciéndose eco de un gran reclamo entre bolsonaristas contra los programas sociales de Lula.

Bolsonaro tiene previsto visitar más tarde el barrio Barra da Tijuca, en Río, donde su padre se recuperó tras ser apuñalado en la campaña de 2018, que lo llevó a la presidencia.

FUENTE: AFP