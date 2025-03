Lula da Silva consideró que con el regreso del FA al poder se podrá discutir el fortalecimiento del Mercosur

“Nuestro rol es intentar convencer a las personas de que es necesario formar un bloque sólido en América del Sur, que no se puede intentar encontrar una salida individual para cada país, porque no existe esa posibilidad. El mundo está divido en bloques y quien está más organizado, vende más”, afirmó el mandatario brasileño en Montevideo.

RELACIÓN CON URUGUAY

Lula aseguró que “la relación de Brasil con Uruguay es una relación de dos países hermanos”, la que calificó como “extraordinaria” y “privilegiada”. Enfatizó que la relación entre ambos países no es ideológica y sí entre los Estados. “Mi relación con Uruguay no es una relación personal con Yamandú (Orsi), mi relación personal no era con (José) Pepe Mujica, mi relación no era con Tabaré (Vázquez)”, afirmó.

“Hay que olvidarse de las coincidencias y las diferencias entre las personas y saber que la relación entre Estados es una cosa más seria, más profunda y que no cambia aún cuando cambia el presidente”, remarcó.

FIGURA DE MUJICA

Lula también dedicó palabras al expresidente uruguayo José Mujica, por quien expresó un profundo respeto. Dijo que es una persona comprensiva que está “por encima del promedio de los seres humanos“. “Es un compañero que llevo en el fondo de mi corazón en cualquier momento de la historia”, afirmó. “Creo que si el mundo tuviera más hombres de la calidad de Mujica, el mundo sería mucho más amoroso, mucho más fraterno que el negacionismo que estamos viviendo hoy”, agregó.

RUSIA-UCRANIA

Lula indicó que mantuvo una conversación con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, sobre la situación de Europa.

En particular, en relación a su visión respecto a la relación y al comportamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, quienes protagonizaron un cruce durante una conferencia en el salón oval de la Casa Blanca, y sobre el futuro de la guerra que enfrenta a Rusia y Ucrania.

“Hace tres años que Brasil ha dicho que es necesario encontrar una solución de acuerdo”, indicó el mandatario brasileño. “Hicimos una propuesta de acuerdo con China para que el mundo discuta la posibilidad de terminar con esa guerra”, recordó. “Creo que no habrá paz si no hay participación de los dos presidentes que están en conflicto”, sostuvo y pidió al mundo tomar la decisión correcta en ese sentido. Lula pidió invertir los fondos destinados a la guerra para la preservación de las florestas y frenar el calentamiento global.