Luis Suárez y su mensaje a la hinchada de Nacional: "Nuestra historia continuará por siempre"

"A medida que fui creciendo se me fue cumpliendo el sueño de vestir la camiseta de Nacional en el primer equipo, era un sueño hecho realidad. A la hora de tomar la decisión de volver, nunca me imaginé que la gente me recibiera como me recibió", compartió y dijo que lo sorprendió la magnitud. Además, contó lo que sintió cuando metió el primer gol en el Gran Parque Central.