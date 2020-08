Luis Suárez recibe el mensaje que no quería escuchar: debe irse del Barcelona

Luis Suárez estaba de vacaciones y este lunes por la mañana ha recibido la llamada de Ronald Koeman, nuevo entrenador blaugrana. El técnico holandés, en una breve conversación, le ha comunicado que no entra en sus planes para esta campaña que empezará el domingo.

El delantero uruguayo acababa contrato con el Barcelona el 30 de junio de 2021 y tenía otro opcional. Ahora, el siguiente paso, tal y como ha informado RAC1, será que los abogados del uruguayo negocien la rescisión del contrato.

La salida del uruguayo es lo que debe afrontar ahora el club, con distintos escenarios sobre la mesa. A sus 33 años, y con dos operaciones de rodilla en el último año, puede ser traspasado, siempre a la baja y lejos de los 81 millones que el Barça pagó por él al Liverpool en 2014.

Ahora las especulaciones están a la orden del día: o bien irse con la carta de libertad o incluso en una posición de fuerza exigir el finiquito del año que le resta para dejar su sitio.

Suárez llegó al Barcelona hace seis años, el verano de 2014 procedente del Liverpool. Con la camiseta del Barça ha jugado 283 partidos, en los que ha marcado 198 goles, convirtiéndose en el tercer máximo anotador de la historia del club, y ha repartido 109 asistencias.

En las últimas horas, el jugador habló de su situación en una entrevista en El País de Madrid.

"Me gustaría quedarme en el Barça siempre y cuando se quiera contar conmigo. Tengo ganas de aportar. Siento el apoyo de la gente desde que llegué y eso me motiva mucho. No tendría problema en ser suplente la próxima temporada".

Estas declaraciones coincidieron con un sondeo de Ajax por 20 millones de dólares.

Busquets, Piqué, Umtiti, Vidal, Rakitic, Alba y Sergi Roberto son algunos de los jugadores que esperan una señal de Koeman.

El viernes, el entrenador se reunió con Leo Messi para confirmarle que él será el pilar de su proyecto.