Luis Suárez no viene a Nacional y se queda en Estados Unidos con el Inter Miami

El fin de semana, tanto el mánager deportivo de Nacional , Sebastián Eguren , como el vicepresidente del equipo, Flavio Perchman , se refirieron este domingo a la posibilidad de volver a traer a Luis Suárez al fútbol uruguayo.

"La gestión que tenga que hacer Nacional, la va a hacer", había dicho Eguren en Punto Penal. Por su parte, Perchman sostuvo entonces que "siempre seduce la figura Luis porque traes al jugador más competitivo del fútbol uruguayo en los últimos 40 años”.

Pero el futbolista resolvió quedarse en Miami y seguir jugando en el Inter, desde donde tenía una propuesta.

Luis Suárez acaba de salir campeón de la liga de Estados Unido con Inter Miami y si bien tiene contrato, desde hace varios días se maneja la posibilidad de que vuelva a Nacional en el 2026 para jugar un año, o lo que sea posible, y poner fin a su exitosa carrera como futbolista profesional en el club del que es hincha.

Con 38 años, Suárez terminó el campeonato con el Inter como suplente. No entró en la final del sábado pero durante el año fue pieza clave con goles y asistencias en el equipo que lidera su amigo Lionel Messi.

En ese contexto, Nacional se ilusionaba con la posibilidad del segundo regreso (ya volvió en el 2022, cuatro meses antes del Mundial de Qatar).