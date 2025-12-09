RECIBÍ EL NEWSLETTER
FÚTBOL

Luis Suárez no viene a Nacional y se queda en Estados Unidos con el Inter Miami

Con 38 años, Suárez terminó el campeonato con el Inter como suplente y Nacional se ilusionaba con la posibilidad del segundo regreso.

AFP

AFP

"La gestión que tenga que hacer Nacional, la va a hacer", había dicho Eguren en Punto Penal. Por su parte, Perchman sostuvo entonces que "siempre seduce la figura Luis porque traes al jugador más competitivo del fútbol uruguayo en los últimos 40 años”.

Pero el futbolista resolvió quedarse en Miami y seguir jugando en el Inter, desde donde tenía una propuesta.

flavio perchman dijo que ya hubo contactos con suarez y que le gustaria conseguir un amistoso con messi
Seguí leyendo

Flavio Perchman dijo que ya hubo contactos con Suárez y que le gustaría conseguir un amistoso con Messi

Luis Suárez acaba de salir campeón de la liga de Estados Unido con Inter Miami y si bien tiene contrato, desde hace varios días se maneja la posibilidad de que vuelva a Nacional en el 2026 para jugar un año, o lo que sea posible, y poner fin a su exitosa carrera como futbolista profesional en el club del que es hincha.

Con 38 años, Suárez terminó el campeonato con el Inter como suplente. No entró en la final del sábado pero durante el año fue pieza clave con goles y asistencias en el equipo que lidera su amigo Lionel Messi.

En ese contexto, Nacional se ilusionaba con la posibilidad del segundo regreso (ya volvió en el 2022, cuatro meses antes del Mundial de Qatar).

Temas de la nota

Lo más visto

video
DESDE ESTE LUNES DE NOCHE

Inumet emitió aviso especial por lluvias abundantes y puntualmente copiosas, por un ciclón extratropical
"Hasta siempre, Gaspi"

"Hoy te despedimos con el alma rota de dolor": el mensaje de Karina Vignola tras la muerte de Gaspar Valverde
EN PARAGUAY

"Ando por toda Sudamérica": narco Sebastián Marset habló en Paraguay y pidió domiciliaria para su expareja
homicidio en tacuarembó

Policía allanó una casa en Paso de los Toros y encontró a un joven asesinado, con cortes en el cuello
EXCESO DE VELOCIDAD

En funcionamiento desde este martes dos radares para fiscalizar exceso de velocidad: dónde se ubican

Te puede interesar

Lustemberg sobre caso de sarampión: Esta persona tenía una sola dosis de la vacuna, la protección de esta enfermedad es con las dos video
"EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE"

Lustemberg sobre caso de sarampión: "Esta persona tenía una sola dosis de la vacuna, la protección de esta enfermedad es con las dos"
Foto: FocoUy. San Javier, ubicado en Río Negro, a orillas del Río Uruguay.
RÍO NEGRO

Ministerio de Salud Pública confirmó el primer caso autóctono de sarampión en San Javier
Ando por toda Sudamérica: narco Sebastián Marset habló en Paraguay y pidió domiciliaria para su expareja video
EN PARAGUAY

"Ando por toda Sudamérica": narco Sebastián Marset habló en Paraguay y pidió domiciliaria para su expareja

Dejá tu comentario