Flavio Perchman dijo que ya hubo contactos con Luis Suárez y que le gustaría conseguir un amistoso con Messi

El vicepresidente de Nacional Flavio Perchman contó este domingo en Punto Penal de Canal 10 cómo vienen las gestiones para que vuelva Luis Suárez en el 2026, y reveló llamadas con Nicolás Lodeiro y contactos con el DT Jadson Viera.

También contó que si se concreta el regreso de Suárez, le pedirá un partido amistoso con el Inter Miami de su amigo Lionel Messi .

“Siempre seduce la figura Luis porque traes al jugador más competitivo del fútbol uruguayo en los últimos 40 años”, dijo Perchman.

“Si viene es porque quiere venir”, agregó, y ahí apuntó al amistoso con Messi: “Me encantaría que trajera en un amisto a Messi”.

Gestiones

Sobre la gestión para traer a Suárez, el vice tricolor dijo que “Jadson ya le escribió”. “Iban a hablar el jueves pero Suárez estaba metido en la final del sábado” con el Inter Miami. “Ahora espera la llamada de Luis”, agregó.

“Me parece que hay un porcentaje importante de que venga. La única duda que tengo es si lo de él fue una calentura del momento por no estar jugando, que ya sabemos cómo es Luis, que si no juega se vuelve loco, y si después reflexiona y dice, no, ta, yo quiero seguir acá con mi vida en Miami, o si dice: vuelvo a Uruguay, me quedo más cerca del equipo que ahora subió a la C, vuelvo a Nacional donde la pasé bien, supongo que será también una charla familiar”, comentó.

El llamado a Lodeiro

Perchaman contó también el primer contacto que hubo con Nicolás Lodeiro. “Él es muy amigo de Lodeiro y el primer llamado fue a Nico, para hacer un punte con Jadson”, en referencia al DT tricolor.

Su amistad con Lodeiro, con Sebastián Coates y con Sebastián Eguren facilitan las conversaciones y el ambiente que que el máximo goleador de la historia de la Selección Uruguaya vuelva al club del que es hincha.

“La motivación de él es jugar. Debe haber sido un gusto ganar el campeonato con el Inter, pero un golpe no jugar un minuto”, dijo Perchman, y agregó: “No creo que se quede a disgusto en Miami”.