Luis Suárez sobre los incidentes: "Intentaban proteger a su familia, a sus hijos que estaban ahí"

“Hacer autocrítica y ver imágenes de las que se ven no es bueno ni para nosotros ni para el fútbol”, dijo el capitán a la prensa en zona mixta, y agregó: “El que tenía a la mujer, a los hijos chiquitos ahí, a sus padres, gente mayor, fue a ver cómo estaban y después empezaron a caerle cosas. Uno lo que no quiere es dar la imagen que se dio pero obviamente si ven que están atacando a algún familiar intentan defenderse en ese sentido, pero no justifica la imagen que se dio y bueno, creo que hay que ver que intentaban proteger a su familia, a sus hijos que estaban ahí. Yo lo estaba viendo de lejos y es lo que veía, que estaban muchas familias, muchos hijos de compañeros ahí arrinconados, se les vinieron arriba y que les caigan cosas obviamente te entra la impotencia”.