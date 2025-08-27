RECIBÍ EL NEWSLETTER
HABLÓ DIRECTORA DE INAU

Luciana, la adolescente que se arrojó del techo del Hospital de Artigas, permanece en estado crítico

La directora departamental de INAU dio detalles del caso. Desde el sindicato, reclaman más personal para la atención de los menores a cargo de la institución.

La directora departamental del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en Artigas, Andrea Díaz, dio detalles del caso de Luciana, la adolescente de 15 años que permanece en estado crítico tras arrojarse al vacío desde el techo del Hospital de Artigas.

El 25 de agosto, Luciana salió a un paseo recreativo en la Plaza de los Niños junto a un grupo de adolescentes que reside en el hogar femenino del INAU. En un momento, salió corriendo y pese a que el educador que las acompañaba habló con ella para que se quedara con el grupo y pudieran retornar al hogar, no lo logró y volvió con el resto de las adolescentes.

La adolescente salió corriendo hasta el Hospital de Artigas, ubicado a pocas cuadras de la plaza, y se lanzó desde el techo del edificio. Díaz indicó que el educador se enteró de lo ocurrido con Luciana tras regresar al hogar con el resto del grupo y dirigirse al hospital.

Luciana "viene evolucionando, sigue obviamente en un estado crítico pero viene evolucionando", afirmó la directora departamental de INAU. Díaz pidió centrarse en el estado de salud de la adolescente.

Desde el sindicato de INAU en Artigas, su presidente, Carlos Gómez, expresó su apoyo para la resolución del caso en un proceso transparente y claro. Además, reclamó el ingreso de personal. "Estamos en un momento que no damos a basto por falta de personal", aseguró. Gómez apuntó a la afectación de la salud de los trabajadores por las tareas que realizan.

